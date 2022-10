Lula deve se encontrar com FHC e atrair de vez o apoio do PSDB

Lula pretende deixar claro que conta com o PSDB para formar seu governo Ele tem feito alianças com importantes quadros tucanos, como Serra, Aloysio Nunes e Tasso Jereissati edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) deve se encontrar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) ainda nesta sexta-feira (7), quando pretende dizer ao tucano que quer contar o PSDB em seu governo. Nesta quarta-feira (5), FHC declarou voto em Lula no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL).

Oficialmente, o PSDB liberou seus diretórios estaduais, que poderão apoiar Lula ou Bolsonaro no segundo turno.

Segundo Ana Flor, do g1, "o encontro é mais um sinal da campanha do ex-presidente para o centro, em especial a agentes econômicos que resistem a apoiar o candidato do PT por considerarem que faltam compromissos sobre as políticas a serem adotadas em um eventual governo".

Lula tem conseguido o apoio de importantes quadros tucanos, como do ex-governador José Serra, do ex-senador Aloysio Nunes e do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), além de ter como candidato a vice-presidente em sua chapa o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), que permaneceu por mais de 30 anos no PSDB.

Também declararam apoio a Lula nesta semana os economistas responsáveis pela criação e implementação do Plano Real no governo FHC: Armínio Fraga (ex-presidente do Banco Central), Pedro Malan, (ex-ministro da Fazenda), Pérsio Arida (criador do Plano Real) e Edmar Bacha (criador do Plano Real).

