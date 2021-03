“Lula deve se lançar já para consolidar sua candidatura”, diz Rui Costa Pimenta

Para o presidente nacional do PCO, a aversão da burguesia a uma candidatura do ex-presidente Lula em 2022 faz com que sua candidatura não esteja garantida. “O Lula deveria se lançar candidato, porque a candidatura dele não é uma coisa garantida”. Assista edit

247 - Para Rui Costa Pimenta, presidente nacional do Partido da Causa Operária (PCO), a aversão das elites brasileiras ao nome do ex-presidente Lula impõe um certo perigo e deve mobilizar o PT no sentido de fortalecer a candidatura o quanto antes.

Lembrando da pesquisa do Instituto Datafolha, que divulgou dados com base em perguntas tendenciosas desfavorecendo o ex-presidente Lula , Rui afirmou que o caso é emblemático da posição da burguesia nacional. “Eu acho que isso mostra bem qual é a posição da burguesia. Se pegarmos as diversas nuances da imprensa golpista, qual é o papel da Folha? É ser aquela asa à esquerda desse conjunto da imprensa. Se eles estão falando isso tão agressivamente contra o Lula, é porque o Lula realmente não é somente o candidato que a burguesia não vai apoiar, como também o que a burguesia não aceita”, comentou.

Diante disso, o presidente nacional do PCO defende a consolidação da candidatura do petista o quanto antes:“É importante levar isso em consideração na própria eleição. O Lula deveria se lançar candidato, porque a candidatura dele não é uma coisa garantida. Em segundo lugar, é importante travar uma luta para que essa candidatura se consolide. Quanto antes ela sair melhor”.

