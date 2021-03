Lula dispara e encosta em Bolsonaro no primeiro turno, revela pesquisa XP/Ipespe

Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira (12) indica que Lula dispara na intenção de voto do brasileiro e já está empatado tecnicamente com Jair Bolsonaro. Se as eleições fossem hoje, Lula obteria 25% dos votos contra 27% do ex-capitão no primeiro turno edit

247 - Uma pesquisa do Instituto Ipespe, encomendada pela XP Investimentos e divulgada nesta sexta-feira (12) indica que o ex-presidente Lula dispara na intenção de voto do brasileiro e já está empatado tecnicamente com Jair Bolsonaro. Se as eleições fossem hoje, Lula obteria 25% dos votos contra 27% do ex-capitão no primeiro turno.

Segundo reportagem do Valor Econômico, em eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, o cenário também é de empate técnico. O atual presidente marca 41%, enquanto o ex-presidente alcança 40% na simulação.

Este é o primeiro levantamento XP/Ipespe desde a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que restabeleceu os direitos políticos de Lula, o que lhe torna elegível.

Na pesquisa estimulada, aparecem, na sequência, o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro, com 10%; o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 9%; e o apresentador de TV Luciano Huck (sem partido), com 6%. Outros candidatos somam 10%. Votos em branco e nulo chegam a 13%.

O aumento da confiança do eleitor em Lula diz respeito ao momento caótico que o país enfrenta. Conforme o levantamento, 52% dizem preferir votar em um candidato que “mude totalmente a forma como o Brasil está sendo administrado”. Outros 29% dizem preferir alguém que “mude um pouco”. Apenas 15% querem alguém “que dê continuidade à forma atual”.

O Ipespe entrevistou 800 pessoas, contactadas pelo telefone por pesquisadores treinados, entre os dias 9 e 11 de março.







