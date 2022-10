Lula divulga carta aos evangélicos nesta quarta-feira

No documento, Lula deverá reafirmar seus valores cristãos, além de defender a liberdade religiosa no Brasil edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá divulgar uma carta voltada para o eleitorado evangélico. No documento, que deverá ser apresentado durante um encontro com 140 líderes evangélicos de ao menos 35 congregações religiosas diferentes, Lula irá reafirmar seu compromisso com a liberdade religiosa no Brasil e reafirmar seus valores cristãos.

A carta é um resposta à disseminação de ataques e fake news - como a de que se o petista for eleito irá fechar igrejas e instalar banheiros unisex em escolas públicas - feitos por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). O segmento evangélico é uma das principais bases de apoio do bolsonarismo.

“Apesar da resistência de uma ala da coordenação, Lula foi convencido sobre a necessidade de divulgar uma mensagem ao segmento evangélico. Segundo aliados, o resultado do primeiro turno, com vantagem mais apertada sobre Bolsonaro do que a prevista, pesou para a decisão”, diz o jornal Folha de S. Paulo.

Ainda segundo a reportagem, integrantes da coordenação da campanha de Lula teria procurado o o pastor Ariovaldo Ramos, fundador e coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, logo após a primeira semana do segundo turno, “para saber se, na opinião dele, essa rejeição teria colaborado para frustrar a expectativa de vitória de Lula no primeiro turno. O pastor disse que sim e elencou pontos que, embora alimentados por notícias falsas, despertam inquietação no eleitor evangélico”.

Entre os pontos considerados sensíveis pelo eleitorado evangélico estão as fake news sobre a legalização do aborto, fechamentos de templos e aparelhamento de escolas.

