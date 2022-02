Lula diz a empresários do agronegócio que Alckmin pode ir para o PSD

Lula afirmou a empresários do agronegócio brasileiro que Alckmin poderá se filiar ao PSD diante do risco de não se confirmar aliança com PSB edit

247 com Guilherme Amado, do Metrópoles - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem mantido contatos frequentes com alguns dos principais empresários do agronegócio e, em uma conversa recente, afirmou a um deles que Geraldo Alckmin deverá se filiar ao PSD para disputar a eleição como o seu vice.

Nesta reunião, Lula perguntou se Alckmin era um nome capaz de aglutinar o apoio do agronegócio em torno da candidatura petista. Ao ouvir a resposta afirmativa, o ex-presidente disse que concretizará um acordo com o PSD.

Alckmin tem dito a interlocutores que espera uma definição de Lula para acertar a filiação ao PSD ou ao PSB. Publicamente, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, diz que é improvável declarar apoio ao PT no primeiro turno da eleição, mas têm crescido as pressões no partido pela aliança.

Nesta quinta (10), Kassab não economizou elogios ao PT ao participar das celebrações pelos 42 anos do partido. O líder do PSD declarou que “poucos partidos têm tanta história no mundo". Enfático, Kassab disse que todos os brasileiros têm "um profundo orgulho das realizações e do legado que o PT já nos deixou”.

