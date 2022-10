Lula diz no Rio de Janeiro que Bolsonaro governa para seus milicianos

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula, candidato do PT ao Palácio do Planalto, afirmou na noite desta quinta-feira (20) que nenhum presidente brasileiro gastou “tanto dinheiro” e utilizou tanto “a máquina” para realizar uma campanha como Jair Bolsonaro (PL).

“O atual presidente não está preocupado em governar o país, apenas em cuidar dos seus milicianos, dos seus filhos”, afirmou Lula. Mais cedo, durante ato em São Gonçalo (RJ), Lula já havia chamado a atenção de apoiadores para a tentativa de Bolsonaro de turbinar programas sociais com fins eleitoreiros, em especial o Auxílio Brasil, destaca reportagem da Carta Capital. “Eu nunca vi um candidato gastar 10% do dinheiro que o meu adversário está gastando”, apontou Lula. “Precisamos provar que o dinheiro não compra o nosso voto.”



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.