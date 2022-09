Lula diz que fome é culpa de quem governa: 'negar ajuda a alguém por divergência política é falta de humanidade'

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou sobre um vídeo que viralizou nas redes sociais que mostra um homem apoiador de Jair Bolsonaro (PL) afirmando que não distribuirá mais comida a uma mulher após ela se dizer eleitora do petista.

Lula compartilhou o vídeo e disse que a fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. "Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores", afirmou o ex-presidente.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também comentou o comportamento do apoiador de Jair Bolsoanro. "O Bolsonarismo é uma coisa nojenta. Além da violência e mortes q causam seguindo as orientações do líder, humilham as pessoas, são desumanos", disse Gleisi sobre o episódio.

A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores. https://t.co/pcjHdXXuyu — Lula 13 (@LulaOficial) September 11, 2022

O Bolsonarismo é uma coisa nojenta. Além da violência e mortes q causam seguindo as orientações do líder, humilham as pessoas, são desumanos. “Após mulher q recebe doações dizer q vota em Lula, homem a humilha em video, diz q cortará a ajuda e q ela tem que, agora,”pedir ao Lula" — Gleisi Hoffmann 1313 (@gleisi) September 10, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.