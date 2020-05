Lula diz que Bolsonaro caminha para ditadura e cobra abertura de impeachment

Ex-presidente diz que Bolsonaro trabalha com a ideia de endurecer cada vez mais. "Espero que o presidente da Câmara coloque o impeachment em votação. Porque o Brasil não aguenta três meses do jeito que está sendo governado", disse Lula edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 12, acreditar que Jair Bolsonaro caminha para uma ditadura aberta.

"Acho que o Bolsonaro trabalha com a ideia de endurecer cada vez mais, de um governo autoritário. Espero que o presidente da Câmara coloque o impeachment em votação. Porque o Brasil não aguenta três meses do jeito que está sendo governado", escreveu Lula no Twitter.

Lula disse que Bolsonaro ofende as mulheres, os negros, os indígenas, o STF, a Câmara, o Senado, a ONU, e a OMS. "Eu nunca vi o Brasil ser governado por alguém tão ignorante. As únicas instituições que ele respeita são os filhos dele e os milicianos que ele criou", diz ele.

