Lula diz que Bolsonaro reuniu apoiadores em ato porque sabe que pode ser preso e está tentando escapar: "fez burrice"

247 - Em seu discursou na abertura da Conferência Nacional de Cultura na noite desta segunda-feira (4), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe para se manter como presidente após as eleições de 2022, e disse que a manifestação com apoiadores na Avenida Paulista, no último dia 25, foi um ato de quem "fez burrice" e "sabe que pode ser preso".

“Teve um ato no domingo passado, aquele ato é do cidadão que sabe que fez caca, que fez burrice, que tentou dar um golpe e que sabe que vai julgado e se for julgado ele pode ser preso e está tentando escapar”, disse Lula.

“ A verdade nua e crua é que esse cidadão preparou um golpe para o país, para não deixar o presidente eleito tomar posse. E eu acho que ele se borrou de medo e resolveu ir embora pros Estados Unidos para não ver a posse”, acrescentou, relembrando a trajetória de Bolsonaro.

Lula ainda destacou que “Ele [Bolsonaro] imaginava que essa gente ia dar o golpe e possivelmente ele ia ser ungido pelo povo fascista desse país a voltar nos braços do povo para assumir a presidência da República. A posse foi uma demonstração que tinha muita gente do outro lado, que as urnas não mentiram para ele e que ele tinha que aprender a respeitar o resultado das eleições”.

