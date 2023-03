Lula diz que Brasil deixou de ser país do crescimento e virou nação do ódio

"Não sei que desgramado colocou a mão nesse país, que parou de andar para frente e passou a voltar para trás", disse Lula durante evento do 'Minha Casa, Minha Vida' em Mato Grosso edit

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que o Brasil deixou de ser o país do crescimento para ser o país da "mentira" e do "ódio".

"E eu não sei que desgraça que foi feita. Não sei que mão desgramada colocou a mão nesse país, que esse país parou de andar para frente e esse país passou a voltar para trás", disse Lula em evento de entrega de unidades residenciais do Minha Casa, Minha Vida em Mato Grosso.

"Esse país deixou de ser o país da alegria, deixou de ser o país da verdade, deixou de ser o país do crescimento, deixou de ser o país de distribuição de renda, para ser o país da mentira, o país do ódio, o país da provocação", afirmou o presidente, citando dados econômicos de quando deixou a Presidência da República, em 2010, enquanto criticava o governo de seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula teceu os comentários na esteira de dados do IBGE de quinta-feira, que mostraram uma queda da economia brasileira de 0,2% no quarto trimestre sobre os três meses anteriores. Em 2022, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 2,9%.

Ao lembrar que mais de 30 milhões de pessoas passam fome apesar de o país figurar como uma potência agropecuária, o presidente disse que houve uma redução no preço da carne, mas não ficou clara a fonte da informação.

"Eu não sei se vocês perceberam, o preço da carne já caiu 15% e é preciso cair mais", disse Lula, ponderando que "vai levar um tempo para a gente consertar esse país, não é uma coisa tão fácil".

A viagem de Lula a Mato Grosso, polo produtor de grãos para exportação, pode ser encarada como uma sinalização ao agronegócio, com maioria declaradamente bolsonarista.

