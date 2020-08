Lula diz que Brasil deve ter relação pacífica com China e Rússia: não precisamos de inimigo

247 - O ex-presidente Lula disse, em entrevista exclusiva ao Bom Dia 247, na TV 247, que é contra a participação do Brasil em possível “segunda guerra fria” de Estados Unidos contra China e Rússia. “O Brasil não precisa de inimigo, precisa ter comércio com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia e com a Europa”, afirmou.

“O Brasil tem que ser o chamado ‘país de todos’”, que “gosta de todos para que todos gostem do Brasil”, reforçou. Lula lembrou que “a China é o maior parceiro comercial do Brasil”. “[Jair] Bolsonaro apequenou o Brasil ao se subordinar aos Estados Unidos”, lamentou o ex-presidente.

Ele também disse que acha “um equívoco dos Estados Unidos iniciar essa segunda guerra fria com a Rússia e China”, ao lembrar o potencial bélico e econômico dos dois países.

