Lula diz que buscará punição para quem tentou "subjugar a nação"

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo, em discurso de posse, que não tem a intenção de promover vingança contra adversários, mas disse que haverá consequências legais aos que desrespeitaram as leis.

"Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros, com direito amplo de defesa, dentro do devido processo legal", disse o presidente agora empossado da tribuna montada no plenário da Câmara dos Deputados.

Lula disse ter o compromisso de reerguer a democracia do país sob a base de respeito aos direitos da população.

"Assumo compromisso de junto com povo brasileiro reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos Sob os ventos da redemocratização, dizíamos: ditadura nunca mais! Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre!", afirmou.

