Lula diz que defensores do desmatamento são bandidos e não podem ser confundidos com agronegócio

Durante encontro com personalidades da sociedade civil, Lula disse que é preciso valorizar a tecnologia que hoje existe por trás da agricultura e da pecuária no país

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira, que não é possível confundir o agronegócio com quem desmata ilegalmente, e que é preciso valorizar a tecnologia que hoje existe por trás da agricultura e da pecuária no país.

"A gente não pode aceitar que tem homem do agronegócio bom e homem do agronegócio ruim. Não. Tem gente do agronegócio e tem os bandidos", afirmou Lula durante encontro com representantes da sociedade civil e da política que declararam apoio à sua eleição.

"Os bandidos são aqueles que não respeitam a questão ambiental, são aqueles que querem desmatar. Esses caras não podem ser confundidos com gente do agronegócio", acrescentou.

Em sua fala, o ex-presidente defendeu ainda a necessidade da ajuda de todos em um eventual futuro governo. Vários dos presentes no encontro eram antigos rivais políticos de Lula, como os tucanos José Aníbal e o Pimenta da Veiga.

