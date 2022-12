Lula diz que fará exames de "revisão da garganta" no sábado

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (2) que irá realizar uma nova bateria de exames no sábado (3) para fazer uma 'revisão da garganta'. A revisão médica será feita em decorrência da laringoscopia a que Lula foi submetido no final de novembro para a retirada de uma lesão benigna da garganta.

“Vou fazer uma revisão para ver como está. Os médicos pediram pra eu ficar mais tempo sem falar, mas por mais que eu faça esforço eu não consigo ficar sem falar”, disse Lula durante entrevista coletiva realizada no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde estão sendo realizadas as reuniões da equipe de transição de governo.

"Vou ficar bem, preciso da minha voz para governar esse país" completou Lula.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.