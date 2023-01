Lula diz que governo tem papel de colocar militares de volta à normalidade após Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 com Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que a popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro nas forças militares é um fenômeno difícil de ser explicado, mas ressaltou que cabe ao seu governo restabelecer a normalidade nessas instituições, que precisam agir como forças do Estado e não de um governo.

"Aconteceu um fenômeno no Brasil --se você me pedir que eu explique, eu não sei explicar--, mas o Bolsonaro conseguiu a maioria em todas as forças militares, das polícias dos Estados, à Polícia Rodoviária, uma parte da Polícia Militar e uma parte das Forças Armadas. Isso é reconhecido por qualquer cidadão que faça política no Brasil", disse Lula a jornalistas em entrevista coletiva conjunta com o presidente argentino, Alberto Fernández, em visita a Buenos Aires.

"Nós agora temos um papel de muita responsabilidade que é fazer com que o país volte à normalidade, e as forças policiais e as forças militares voltem à normalidade", acrescentou.

Segundo Lula, o ex-presidente "não respeitou a Constituição e não respeitou as Forças Armadas". Ex-capitão do Exército, por diversas vezes Bolsonaro se referiu às Forças Armadas como suas durante o governo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.