Lula diz que Lava Jato virou um problema de Moro

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dito a interlocutores que desde a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, que anulou as condenações impostas a ele, que a Lava Jato não é mais um problema seu, mas do ex-juiz Sergio Moro, condenado pela Corte por parcialidade. A informação é da coluna da jornalista Bela Megale, no jornal O Globo.

Nesta quarta-feira (14), seis dos 11 ministros do STF se mostraram contrários a rediscutir a parcialidade de Moro nos casos envolvendo o ex-presidente. A avaliação é que o plenário do STF não pode ser o órgão revisor da turma que já proferiu uma sentença sobre o assunto.

