Lula diz que Mercadante está com ‘a faca e o queijo’ para fazer do BNDES um banco de desenvolvimento

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quarta-feira (5) que o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, tem a oportunidade de transformar a instituição financeira em um banco de desenvolvimento.

Lula destacou que Mercadante tem vasta experiência em financiamento, crédito e desenvolvimento e, portanto, está em posição favorável para liderar essa transformação no BNDES. “Mercadante passou a vida inteira falando de financiamento, crédito e desenvolvimento. Pois bem, está com a faca e queijo na mão para fazer o BNDES voltar a ser um banco de desenvolvimento”, disse após a assinatura de decretos que alteram o marco legal do saneamento.

O presidente também mencionou outras instituições financeiras, incluindo o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste (BNB) e Banco da Amazônia (Basa), e destacou que esses bancos precisam estar dispostos a emprestar recursos para investimentos em saneamento básico.

