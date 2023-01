Lula diz que Múcio fica na Defesa: "confio nele"

Apoie o 247

ICL

Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou a jornalistas, nesta quinta-feira, que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, fica no governo porque tem sua confiança e uma relação histórica com ele.

Em café da manhã com jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto, Lula afirmou que é ele quem escolhe e tira ministros, e acrescentou: “Se eu tiver que tirar cada ministro que comete um erro, vai ser a maior rotatividade de mão de obra da história.”

Frente aos ataques do último domingo, José Múcio vinha sendo criticado, inclusive dentro do governo, por ter dito que as manifestações e os acampamentos eram “democráticos” e que seriam esvaziados pacificamente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.