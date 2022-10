Lula diz que prefere 'olhar no olho das pessoas' e não fará 'mais debates do que o necessário'

“Gosto de comício, de passeata. Eu acho que numa campanha a gente tem que olhar no olho das pessoas, sentir o bater no coração e ver a reação”, afirmou Lula edit

247 - Na coletiva da Frente Ampla Brasil da Esperança, com senadores e governadores, nesta quarta-feira, 5, o ex-presidente Lula (PT) afirmou que prefere “olhar nos das pessoas”, nas ruas, e não fará “mais debates do que for necessário”, destacando que vai dar mais importância às passeatas.

“Gosto de comício, de passeata. Eu acho que numa campanha a gente tem que olhar no olho das pessoas, sentir o bater no coração das pessoas, ver a reação delas em cada palavra que a gente fala”, afirmou.

“Eu não vou fazer mais debate do que o necessário, eu posso fazer um ou dois debates, mas eu quero ir para a rua conversar com o povo. É preciso não só conversar, mas prepará-lo, porque a gente vai ganhar e a gente sabe das dificuldades que a gente vai ter de recuperar o espírito civilizatório desse povo, a capacidade de exercício da democracia”, continuou.

“Toda a vez que eu to num comício, eu olho pra cara das pessoas. Tem gente que fala sem olhar pro povo, eu não consigo. E fico imaginando o que o povo deseja. Quando a gente fala em democracia, estamos falando, sobretudo, no direito da pessoa comer, estudar, ter um teto pra morar”.

