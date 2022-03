Lula diz que, se eleito, tratará do aborto como política de saúde: 'sou contra, mas cabe ao Estado dar um tratamento digno'

Ex-presidente afirmou ser contra o aborto, mas não deixará sua crença pessoal interferir na área de políticas públicas: "tem mulher que tenta perfurar o útero com agulha de crochê" edit

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista nesta quinta-feira (24) à Rádio Super Notícia, de Belo Horizonte (MG), falou sobre as chamadas "pautas de costumes" e citou o aborto, dizendo ser contra.

Apesar disso, o petista reconheceu que o abortdo clandestino é um problema de saúde no Brasil e afirmou que enquanto chefe de Estado, buscará meios para atender 'dignamente' as mulheres que desejam interromper a gravidez. "Não podemos fazer uma radicalização religiosa em torno de coisas que dependem da evolução da sociedade. Eu, Lula, pai de família, pai de cinco filhos, sou contra o aborto e sempre fui contra o aborto. Mas eu [enquanto] chefe de Estado tenho que tratar a questão do aborto como uma questão de saúde pública".

"Tenho que tratar todas as mulheres em igualdade de condições. Tem muia gente que é contra o aborto e corre para Paris, Nova York, Londres para fazer um aborto escondido. Enquanto isso as famílias pobres morrem nas ruas. Tem mulher que tenta perfurar o útero com agulha de crochê. Então cabe ao Estado dar a essas pessoas a capacidade de tratamento digno", concluiu.

O ex-presidente se disse tranquilo quanto às "pautas de costumes" e destacou que as discussões sobre tais temas cabem ao Congresso Nacional. "Na hora em que a sociedade apresentar, ela vai ser discutida no foro que deve ser discutida, e esse foro é o Congresso Nacional, seja a Câmara ou o Senado".

