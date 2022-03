Lula diz que sua causa é melhorar a vida dos brasileiros: "eu não desisto" (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula, no contexto das desfiliações, filiações, desistências e voltas-atrás da chamada "terceira via" nesta quinta-feira, 31, afirmou, via Twitter, que ele não desiste, porque sua causa é "melhorar a vida do povo brasileiro".

"É essa causa que me move na política. Por isso que eu estou dizendo para vocês que eu vou viver até 120 anos, porque a ciência diz que o cara que vai ter 120 anos já nasceu, e eu acho que pode ser eu", disse Lula no vídeo.

Minha causa é melhorar a vida do povo. Por isso que eu não desisto.

Vídeo: @ricardostuckert pic.twitter.com/5e7lpDiPIw — Lula (@LulaOficial) March 31, 2022

