Lula diz que terceira via "nunca aconteceu" e que disputa em outubro será "entre a democracia e o autoritarismo"

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista nesta quinta-feira (7) à Rádio Jangadeiro BandNews, falou sobre as articulações da terceira via para tentar encontrar um nome competitivo para a eleição presidencial de 2022. Pesquisa presencial Quaest (BR-00372/2022), patrocinada pela Genial Investimentos, mostra Lula com possibilidade de vencer no primeiro turno.

A busca por uma terceira via, segundo Lula, é histórica, mas "nunca aconteceu". "Essa história de terceira via eu ouço desde que era pequeno. Desde a Revolução Russa, em que o mundo ficou dividido entre os socialistas e os capitalistas, entre a social-democracia e o comunismo. Em tudo isso se falava em criar a terceira via e nunca aconteceu a terceira via. A verdade é que o povo vai escolher entre os candidatos que têm possibilidade de ganhar as eleições. Candidato a gente não inventa. Candidato é uma pessoa que tem estrutura partidária, gente que tem estrutura econômica", avaliou.

Como parte da estratégia para agregar em torno de si o maior número de votos contra Bolsonaro, Lula lembrou que a eleição presidencial deste ano será disputada entre ele, como representante da democracia, e Bolsonaro, líder autoritário. "O que está em jogo é o seguinte: temos um presidente da República que tem se mantido na casa de 25% a 30% de aprovação e você tem um candidato de oposição que se mantém na média de 45% de aprovação. A disputa vai ser dar aí, entre a democracia e o autoritarismo".

