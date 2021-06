Lula diz que teve boas relações com os militares em seus dois governos e elas continuarão assim

Em conversa com políticos durante almoço com Eduardo Paes, na última semana, Lula disse que manteve boas relações com os militares durante o tempo em que foi presidente da República e que elas serão mantidas num eventual terceiro mandato edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, durante o almoço com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e políticos fluminenses, na última sexta-feira (21) que sempre teve ótima relação com os militares durante seus dois mandatos e que continuará assim, informa a colunista Bela Megale.

Durante o almoço, perguntaram a Lula qual será o destino dos mais de 6 mil militares que ocupam cargos no governo Bolsonaro, caso seja eleito. Ele limitou-se a limitou-se a dizer que “não será um problema”, mas não falou abertamente sobre a demissão da tropa.

Em março último, o jornalista César Fonseca, editor do site Independência Latino Americana, em artigo publicado no 247 , afirmou que a conduta de Jair Bolsonaro com as Forças Armadas “pode ser oportunidade para o ex-presidente Lula abrir diálogo os militares”. Para Fonseca, “Bolsonaro criou vácuo político com a classe com a qual pensava contar para chegar ao segundo mandato em 2022; em política não existe vácuo; ficou espaço para Lula atuar diante do desrespeito do presidente junto aos chefes das Forças Armadas; o titular do Planalto quebrou a cara ao tentar politizar os quarteis; o ministro da Defesa. general Fernando Azevedo e Silva, abraçou-se à Constituição para defender a missão constitucional das três forças, equidistantes das correntes políticas; não atendeu a demanda presidencial de demitir o comandante do Exército que não atuou contra Lula como fez seu antecessor, general Villas Boas.”

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.