Lula diz que vida de Desmond Tutu “deixa legado de luta por justiça social e racial para todo o mundo”

Para o ex-presidente, o arcebispo “foi um exemplo de fé, perseverança e compaixão na luta contra o apartheid, ao lado de Nelson Mandela e do CNA” edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula publicou uma mensagem sobre a morte do Bispo Desmond Tutu , ícone na luta contra o apartheid na África do Sul. O ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1984 faleceu em decorrência de complicações relacionadas a um câncer de próstata.

Para Lula, “a vida de Desmond Tutu foi um exemplo de fé, perseverança e compaixão na luta contra o apartheid, ao lado de Nelson Mandela e do CNA”. Ela “deixa um legado de luta por justiça social e racial para todo o mundo”, disse ainda o ex-presidente.

O Bispo Desmond Tutu foi um exemplo de fé, perseverança e compaixão na luta contra o apartheid, ao lado de Nelson Mandela e do CNA. Sua vida deixa um legado de luta por justiça social e racial para todo o mundo. PUBLICIDADE December 26, 2021

Diversos líderes políticos em todo o mundo lamentaram a morte de Desmond Tutu e relembraram sua importância na luta contra o Apartheid. O Papa Francisco também divulgou nota e disse ter “ficado triste” ao saber do falecimento.

PUBLICIDADE