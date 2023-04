Lula é aconselhado a demitir Gonçalves Dias do GSI

Lula está incomodado com o general Gonçalves Dias, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, desde os atos golpistas do 8 de janeiro edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi aconselhado por integrantes do governo a demitir do comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, após imagens do dia 8 de janeiro mostrarem o militar caminhando entre os invasores golpistas do Palácio do Planalto.

Lula ainda não decidiu se vai demitir o general Gonçalves Dias, mas há um grande incômodo do presidente com o general desde o 8 de janeiro, segundo o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Imagens de 22 câmeras de segurança do Palácio do Planalto obtidas pela CNN Brasil mostram, ainda, integrantes do GSI circulando junto aos invasores e integrantes do GSI circulando no Palácio do Planalto em meio à depredação do local. Os vídeos mostram que às 14h55, os carros de apoio da polícia deslocados para a operação deixaram uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes, em Brasília. Pouco depois, policiais equipados com escudos, localizados na via de acesso ao Palácio do Planalto, recuaram diante do avanço dos militantes bolsonaristas e de extrema direita.

Em vários momentos, as câmeras registram os extremistas e integrantes do GSI circulando pelas dependências do Palácio do Planalto. Um outro equipamento captou o momento em que agentes do GSI deixam o segundo andar. Poucos minutos depois, o local é invadido e a câmera é quebrada pelos extremistas.

Em uma das imagens, gravadas às 16h29, é possível ver o chefe do GSI, general da reserva Gonçalves Dias, no acesso que dá entrada ao gabinete presidencial. Ele parece orientar os invasores a deixarem o local, mas sem adotar providências para prender os extremistas.

