Lula e Alckmin parabenizam novos cardeais brasileiros anunciados pelo papa Francisco

247 - O papa Francisco anunciou neste domingo (29) que fará em 27 de agosto um consistório para criar 21 novos cardeais, sendo dois deles brasileiros.

Os novos cardeais brasileiros serão os arcebispos de Brasília, Paulo Cezar Costa, e de Manaus, Leonardo Ulrich Steiner. O Brasil, portanto, passará a ter nove integrantes no colégio cardinalício, sendo seis eleitores.

Cardeais eleitores com menos de 80 anos podem entrar em um conclave para decidir quem será o próximo papa, em caso de morte ou aposentadoria de Francisco.

Em carta, o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), que juntos formam uma chapa pela Presidência da República, parabenizam os arcebispos nomeados. "Com grande alegria saudamos o anúncio pelo papa Francisco dos dois novos cardeais brasileiros: dom Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus, e dom Paulo Cezar Costa, arcebispo metropolitano de Brasília. Dom Leonardo e dom Paulo Cezar conhecem profundamente a realidade brasileira, as angústias e esperanças de nosso povo. A ação pastoral dos dois novos cardeais nos dá a certeza de que contribuirão grandemente com Papa Francisco na superação das desigualdades e na construção do diálogo e da paz entre os povos".

