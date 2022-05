Lula e Alckmin participam de reunião com lideranças sindicais e populares para discutir revogação de reforma trabalhista

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o candidato a vice em sua chapa, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), irão se reunir com lideranças populares e sindicais nesta sexta-feira (27), em São Paulo. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, os movimentos irão entregar um documento pedindo “a revogação das reformas trabalhista e previdenciária e do teto de gastos, a criação de uma política emergencial de combate à fome, uma reforma agrária e a construção de políticas para igualdade de gênero, raça e LGBTQIA+”.

A reunião organizada pelas Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo também deverá contar com a presença do ex-prefeito pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), do pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), do presidente da CUT, Sérgio Nobre, do líder nacional do MST, João Pedro Stedile, do coordenador da CPM (Central de Movimentos Populares), Raimundo Bonfim, e da presidente da UNE (União Nacional dos Estudantes), Bruna Brelaz.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE