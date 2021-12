Lula e Alckmin se reúnem para discutir chapa em 2022

De acordo com a Band, o encontro aconteceu no último final de semana edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) se reuniram no final de semana, de acordo com a Band, para discutir a possibilidade de formação de uma chapa presidencial para disputar as eleições de 2022.

Apesar do diálogo, nenhuma decisão foi tomada ainda.

Pesquisa encomendada pelo PSB mostra que com Alckmin de vice, o petista ganharia cerca de quatro pontos percentuais.

