Lula e Alckmin usam o Twitter para lembrar que faltam apenas 70 dias para as eleições

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o candidato a vice em sua chapa, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), usaram o Twitter para lembrar que faltam apenas 70 dias para as eleições e afirmar que a união em torno da chapa encabeçada pelo petista será capaz de recuperar a dignidade do povo.

“Bom dia. Faltam 70 dias. Vamos juntos pelo Brasil. Vem com a gente”, postou Lula na rede social. Tambpem no Twitter, Alckmin afirmou que “a nossa união é capaz de recuperar a dignidade do nosso povo. Faltam 70 dias para as eleições. Vamos juntos pelo Brasil!”.

Veja as postagens de Lula e Alckmin.

Bom dia. Faltam 70 dias. Vamos juntos pelo Brasil 🇧🇷 🦑. Vem com a gente. — Lula (@LulaOficial) July 24, 2022

A nossa união é capaz de recuperar a dignidade do nosso povo. Faltam 70 dias para as eleições. Vamos juntos pelo Brasil! — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) July 24, 2022

