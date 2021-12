Lula é ficha limpa e está livre para disputar eleições

Apoie o 247

247 - Líder nas pesquisas de intenção de voto para presidente nas eleições de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reúne plenas condições jurídicas para disputar eleições no ano que vem, depois das anulações dos processos movidos contra ele.

Lula recuperou seus direitos políticos após uma série de vitórias na Justiça, como a anulação de condenações na Lava Jato e a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no caso do tríplex.

Na última terça-feira (7), o MPF (Ministério Público Federal) pediu o arquivamento do caso do tríplex, após reconhecer a prescrição do processo.

Com as anulações, o ex-presidente está sem nenhuma condenação criminal em qualquer instância da Justiça, o que o torna juridicamente inocente, destaca reportagem do UOL.

