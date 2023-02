Lula e governador de Roraima discutem alternativa de renda para garimpeiros, diz Guajajara

Apoie o 247

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), estudam uma ação para recompor a renda de garimpeiros que atuam ilegalmente no Território Indígena Ianomâmi, segundo a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.

A ministra está na capital Boa Vista nesta terça-feira, 7, e a informação é do jornal O Globo .

“O prefeito de Boa Vista tem conversado com a Funai e com o Distrito Sanitário Indígena. Já o presidente Lula tem conversado diretamente com o governador de Roraima para uma ação conjunta. Precisamos ter articulação municipal, estadual e federal”, destacou a ministra em entrevista à GloboNews.

O governador Denarium se reuniu nesta terça com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), para tratar sobre o mesmo tema. Segundo O Globo, o governador tratou da criação de um programa social para os garimpeiros que estão deixando a reserva. O encontro também decidiu pela criação de uma comissão externa para acompanhar a crise humanitária na terra ianomâmi.

De acordo com a reportagem, inicialmente, a equipe será formada por três senadores de Roraima: Mecias de Jesus (Republicanos), Hiran Gonçalves (PP) e Chico Rodrigues (PSB). Este grupo deve atuar junto à Procuradoria-Gera da República (PGR) e aos ministérios da Defesa, da Justiça e dos Direitos Humanos.

A Defesa e os Direitos Humanos chegam nesta quarta-feira, 8, em Boa Vista. Além dos ministérios, chegará uma força-tarefa das Forças Armadas e a presidente da Funai, Joenia Wapichana, para dar continuidade às tarefas ao trabalho emergencial na crise.

