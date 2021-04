"Lula é o centro", diz o empresário Walfrido dos Mares Guia

Um dos maiores empresários do País, Walfrido dos Mares Guia diz que o setor empresarial não deve temer o ex-presidente Lula, que já provou que governou com sucesso e fez o País crescer para todos edit

247 - O ex-ministro Walfrido dos Mares Guia, hoje empresário, diz que o ex-presidente Luka sofre preconceito por parte do empresariado, mesmo tendo feito um governo bastante favorável ao setor produtivo. Mares Guia é um dos principais aliados de Lula no mundo empresarial.

Walfrido dos Mares Guia ocupou durante o governo Lula as pastas do Turismo (2003-07) e das Relações Institucionais (2007). Ele estima que 80% dos empresários hoje sejam refratários ao ex-presidente.

Atualmente, ele se dedica às duas empresas de que é acionista, a Kroton, do setor educacional, e a Biomm, de biotecnologia. Ele é aliado de Lula e conversa frequentemente com o ex-presidente. O PT alimenta a expectativa de que seu prestígio possa ajudar Lula a recuperar terreno perdido no meio empresarial.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Mares Guia diz que "os empresários não precisam ter medo”, pois, segundo ele, "Lula é um homem de centro, um homem equilibrado”.

“Acho que os empresários não precisam ter medo, mesmo que tenham outro candidato, façam jantar fechado com candidato a, b, c ou d. Há um preconceito anti-petista, que está aí ainda, cada vez menos, mas ainda está. Então eu não tenho dúvida de que ele vai conversar, e ele conversa com qualquer um, com o mesmo respeito. O futuro presidente da República tem que unificar o país, pacificar. Não pode ser uma pessoa que entre para desunir mais ainda, senão nós vamos parar onde?”

