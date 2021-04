'Lula é o único político que tem condições de reconstruir o Brasil', diz José de Abreu

"A absolvição de Lula vai dar muita força para a nossa militância, para entrar de cabeça e resolver essa merda no primeiro turno. Lula é o único político que tem condições de reconstruir o Brasil", disse o ator José de Abreu edit

Luisa Fragão, Revista Fórum - O ator José de Abreu, de 74 anos, celebrou em entrevista ao Fórum Onze e Meia, nesta sexta-feira (23), a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter a decisão da Segunda Turma da Corte que concluiu que o ex-juiz Sergio Moro agiu parcialmente no processo que condenou o ex-presidente Lula (PT). A vitória confirma que o petista está livre para ser candidato nas eleições de 2022.

Para o ator, a anulação do processo contra o ex-presidente será uma importante ferramenta política para a disputa presidencial. Ele garante, ainda, que pretende participar de maneira ativa na militância do petista. Segundo ele, Lula é o “único capaz de reconstruir o Brasil”.

“Eu acho que daqui para frente o Lula vai virar uma bola de neve. A história é cíclica. A gente vai ganhar no primeiro turno, eu tenho fé e vou lutar por isso. A absolvição de Lula vai dar muita força para a nossa militância, para entrar de cabeça e resolver essa merda no primeiro turno. Lula é o único político que tem condições de reconstruir o Brasil”, afirmou Zé de Abreu.

