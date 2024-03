Lula e Pedro Sánchez discutem nesta quarta futuro do acordo Mercosul e questão humanitária em Gaza

Apoie o 247

247 - O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, visita o Brasil e se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira (6), em Brasília. Eles discutirão o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, as relações bilaterais e os conflitos em curso na Ucrânia e na Faixa de Gaza. No ano passado, o presidente brasileiro esteve em Madri.

O presidente Lula tem tentado destravar as negociações em torno do acordo econômico, que já se arrasta há mais de 20 anos, inclusive a pauta foi a principal durante sua visita em Berlim, em dezembro de 2023, Em 2019, o tratado chegou a ser assinado, mas não foi ratificado pelos dois blocos e, portanto, não entrou em vigor.

De acordo com o Metrópoles, a expectativa era de que as negociações fossem concluídas durante a presidência do Brasil no Mercosul, entre julho e dezembro do ano passado. No entanto, as tratativas esbarraram na resistência do presidente da França, Emmanuel Macron, e na ameaça de Javier Milei, que havia acabado de ser eleito presidente da Argentina, de deixar o bloco sul-americano.

“Na ocasião, os dois mandatários [Lula e Sanchez] passarão em revista o estado do relacionamento bilateral e trocarão avaliações sobre temas relevantes da conjuntura regional e global, tais como a crise no Oriente Médio, em particular a grave situação humanitária em Gaza e as perspectivas de avanço de uma solução de dois Estados e o conflito na Ucrânia”, informou o Itamaraty.

