Lula: 'é preciso que militares tratem a sociedade com respeito. Sabemos cuidar de nós e não precisamos ser tutelados'

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) falou mais uma vez neste sábado (17) sobre a tentativa de interferência das Forças Armadas, sob o comando de Jair Bolsonaro (PL), nas eleições.

Diante da participação de militares no processo eleitoral, dando 'sugestões' de supostas 'melhorias' no sistema de votação, Lula afirmou que, se eleito, as Forças Armadas "vão voltar a ter um papel nobre, que está definido na nossa Constituição". "As nossas Forças Armadas não tinham que estar preocupadas em fiscalizar urnas. Quem tem obrigação de fiscalizar é a Justiça Eleitoral, os partidos políticos e o candidato. As Forças Armadas vão ter que cumprir com sua função de garantir a soberania nesse país contra possíveis inimigos externos, de garantir nossa soberania tomando conta do nosso território, da nossa fronteira, do nosso espaço aéreo e da nossa fronteira marítima".

>>> Lula: 'Forças Armadas têm uma missão muito mais nobre, que é cuidar da soberania brasileira, e não ser fiscal de urnas'

"Nós queremos as Forças Armadas preparadas, equipadas, para ninguém se meter a invadir o Brasil. Não queremos as Forças Armadas se metendo nas eleições do nosso país", disse.

O ex-presidente ainda lembrou do bom relacionamento que teve com os militares quando esteve no governo e falou contra a tentativa de "tutela" das Forças Armadas sobre o país. "Nós já lidamos com as Forças Armadas e as tratamos com muito respeito, e vamos tratar com muito respeito. E é preciso que alguns de lá tratem a sociedade civil com respeito, porque nós sabemos cuidar de nós e não precisamos ser tutelados".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.