Lula e PT recorrem de decisão do TSE que removeu vídeos em que o ex-presidente chama Bolsonaro de genocida

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recorreu da decisão liminar do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Raul Araújo que resultou na remoção de vídeos em que o petista chamava Jair Bolsonaro (PL) de genocida.

Na ação, os advogados de Lula e do PT afirmam que a fala do ex-presidente é protegida pela liberdade de expressão, além de não configurar um ato de propaganda eleitoral antecipada e não ofender a honra ou a imagem do atual ocupante do Palácio do Planalto.

Segundo o jornal O Globo, os advogados destacam que o termo utilizado por Lula trata-se "uma crítica política legítima contra o responsável por dirigir (equivocadamente) o país durante a maior crise sanitária dos últimos cem anos".

Ainda de acordo com os defensores, "não se pode proibir o cidadão de expressar o seu descontentamento em relação à Autoridade máxima que conduz o país".

