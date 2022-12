"Lula é um presidente que vai respeitar as instituições e a paz voltará a reinar no País", diz Omar Aziz

"A gente espera que Lula possa contribuir para o Brasil e a gente sair do momento em que nós vivemos", declarou o senador edit

247 - O senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou que a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente do Brasil nesta segunda-feira (12) trata-se de um "movimento democrático" e que o líder petista simboliza o respeito às instituições.

"Você vê um movimento democrático (na diplomação), Lula é uma pessoa que vai respeitar as instituições e a gente espera que ele possa contribuir para o Brasil e a gente sair do momento em que nós vivemos", declarou Omar Aziz em entrevista ao repórter Marcelo Auler, do 247, em Brasília.

O senador também fez um voto de que a paz volte a reinar no Brasil: "E que a paz possa voltar a reinar nesse país, porque somos todos brasileiros, e brasileiros contra brasileiros não podem estar nessa luta em que ninguém ganha nada."

