Lula e Wellington Dias debatem Aliança Global contra a Fome na Cúpula da União Africana

A ideia de formar uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é uma iniciativa do presidente Lula, que começou a ser trabalhada quando o Brasil assumiu a chefia do G20 edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, estarão em Adis Abeba, capital da Etiópia, para participar da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA).

A visita visa avançar na construção da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, com o objetivo de obter apoio para a principal proposta do Brasil na presidência do G20.

"Os países do G20 aceitaram debater essa Aliança Global e aceitaram que, uma vez lançada essa Aliança, tivesse uma plataforma que permitisse a participação de outros países, não apenas os do G20", afirmou Wellington Dias.

A entrada da União Africana (UA) como membro efetivo do G20, na cúpula de Delhi, na Índia, em setembro de 2023, abriu novas possibilidades para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O bloco reúne todas as 55 nações da África, com um PIB combinado de cerca de US$ 3 trilhões.

Durante a estadia na Etiópia, além de participar dos eventos relacionados à agenda da Cúpula de Chefes de Estado e Governo da UA, a comitiva brasileira terá encontros bilaterais com representantes de diversos países africanos até o domingo (18).

Os mecanismos de financiamento e governança serão discutidos ao longo do ano e apresentados aos chefes de Estado e governo na Cúpula do G20, marcada para novembro, no Rio de Janeiro, quando deve ser pactuada a Aliança Global.

