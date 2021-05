Lula: “em defesa do patrimônio do povo brasileiro, é preciso dizer NÃO à privatização dos Correios”

247 - O ex-presidente Lula fez uma série de postagens em sua conta no Twitter nesta quinta-feira (20), explicando o quão nocivo será para população brasileira caso ocorra a privatização dos Correios.

Lula fala sobre o PL 591/21, que autoriza a exploração dos serviços postais pela iniciativa privada, inclusive os prestados hoje em regime de monopólio pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), estatal 100% pública. O tema está em debate na Câmara dos Deputados.

Segundo o petista, “se não for barrada, a privatização dos Correios marcará a destruição de uma empresa que está há mais de 350 anos a serviço do povo brasileiro. Uma empresa fundamental para a integração do país, presente em todas as 5.570 cidades brasileiras”.

Ele ainda destaca o valor dos profissionais da estatal: “Faça chuva ou faça sol, os carteiros vão, de porta em porta, onde o povo está. E agora a garantia desses profissionais está em risco”.

“Em mais de 2 mil municípios onde não existem agências bancárias, os Correios são a única instituição a atender moradores e negócios locais. E quem vende ou compra pela internet sabe que pode contar com uma eficiente rede de logística que abrange todo o território nacional.”, completa.

Lula conclui sua postagem dizendo que “tudo isso está em risco em caso de privatização. As agências menos lucrativas, exatamente aquelas essenciais para o povo pobre, deixam de ser prioridade, em um projeto que prioriza apenas o lucro.”

5 - Em defesa do patrimônio do povo brasileiro, e por serviços postais eficientes e acessíveis a toda a população, é preciso dizer NÃO à privatização dos Correios. — Lula (@LulaOficial) May 20, 2021

