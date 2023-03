Lula entrega moradias populares nesta sexta-feira em Rondonópolis (MT)

Apoie o 247

247 - Lula vai a Rondonópolis (MT) nesta sexta-feira (3) para entregar moradias populares. A visita ao estado também é vista como um aceno ao agronegócio mato-grossense.

Na avaliação do governo, um desses sinais já foi dado com a nomeação de Carlos Fávaro, senador por Mato Grosso, para o Ministério da Agricultura. Ele deve acompanhar Lula ao evento e discursar.

Além do prefeito de Rondonópolis, José Carlos Junqueira de Araújo, e do governador do estado, Mauro Mendes, Lula estará cercado de políticos mato-grossenses. São aguardados ministros, mais de uma dezena de deputados estaduais e federais e os três senadores do estado.

