"Lula está à esquerda de todos os seus ministros", diz Rui Costa Pimenta

"Os ministros, em sua maioria, estão à direita de Lula", indica o presidente do PCO; Confira sua participação na TV 247

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, comentou em seu programa semanal na TV 247 a respeito do quadro de ministros do novo governo e considera que os representantes estão “em sua maioria, à direita de Lula”.

“O Lula veio decidido a fazer uma transformação mais profunda no país, imbuído de um propósito político. Neste sentido, ele está à esquerda de todos os ministros. Os ministros não compreenderam ainda tal propósito”, argumenta Rui.

O presidente do PCO ainda diz que “cabe aos ministros entenderem o andar da carruagem de Lula”.

“Lula está com uma certa dificuldade de fazer coisas, mas está com muita determinação”, acrescenta.

