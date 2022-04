"Lula está com Alckmin e Bolsonaro com Ustra", afirma Celso Rocha de Barros

Apoie o 247

247 - Servidor federal e doutor em Sociologia, Celso Rocha de Barros, em artigo publicado na Folha de S. Paulo neste domingo (10), afirma que o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) deixaram claro suas diferenças nos últimos dias.

Enquanto Lula recebeu do PSB a indicação do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para ser candidato a vice-presidente em sua chapa, Bolsonaro se lançou na corrida exaltando um dos mais sanguinários torturadores do Brasil, o coronel Carlos Brilhante Ustra. "A turma de Lula tirou dezenas de milhões de brasileiros da miséria e colocou alguns milhões de pobres e negros na universidade. A turma de Alckmin derrotou a hiperinflação que paralisou o Brasil por 15 anos e regulamentou os medicamentos genéricos. A turma de Bolsonaro deixou morrer centenas de milhares de brasileiros sem vacina e sem uma única palavra de consolo do presidente. Montou um esquema de orçamento paralelo de R$ 16 bilhões. Ameaça diariamente a democracia. Para eles, a eleição é um plebiscito sobre o golpe".

Para Celso Rocha de Barros, o PT está certo em se aliar a Alckmin e setores de centro. "Se estivesse disputando contra democratas de direita, o PT teria todo direito de passar quanto tempo quisesse arriscando perder eleição para reafirmar suas posições. Mas disputará contra Bolsonaro, em campanha de reeleição, disposto a usar a máquina do Estado brasileiro como usou o WhatsApp na eleição passada: consultando avidamente o Código Penal para saber se ainda falta cometer algum crime".

