Lula está comendo o centro e desbaratando a terceira via, afirma colunista do El País

247 - O jornalista Juan Arias afirmou nesta terça-feira (14) que não há como negar a habilidade do ex-presidente Lula como estrategista político.

"Tendo em vista as próximas eleições, que ainda são uma verdadeira incógnita, Lula, que aparece como o vencedor em todas as pesquisas, segue uma política que surpreende até muitos dos seus. Em vez de recuar para a esquerda pura, que ele já absorveu, levando até o PSOL, que não tem candidato próprio, sua estratégia é ir comendo o centro e, se possível, parte da direita inconformada com a política golpista de Bolsonaro", escreveu o jornalista em artigo no jornal El País Brasil.

O jornalista destacou as negociações para eventual composição de chapa com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como vice de Lula. "Se a união com Alckmin se concretizar, Lula terá conseguido entrar no campo do centro, o que suavizaria sua imagem de esquerda em um momento em que o país se inclina mais para o centro, para a direita e até para a extrema direita", afirmou.

"E Lula não só começou a comer o centro como até parece querer desbaratar a chamada terceira via conservadora, que busca romper a polarização entre Bolsonaro e Lula. É fato que enquanto em nenhuma pesquisa Lula perde a eleição e em algumas até venceria no primeiro turno, a dezena de candidatos dessa terceira via está paralisada com apenas um punhado de votos. Isso também se revela no fato de a candidatura do ex-juiz Moro, que tem apenas um mês, já ser apresentada como a terceira força nas pesquisas, depois de Lula e Bolsonaro", acrescentou Juan Arias.

Grupo francês Vivendi passa a controlar jornal El País e fecha edição brasileira

O jornal espanhol El País divulgou um curto comunicado no fim da manhã desta terça-feira (14) por meio do qual anunciou o fim da edição brasileira da publicação. O El País Brasil era um jornal virtual editado em português desde 2013. Rapidamente, dado a qualidade de sua edição, das reportagens e dos colunistas, converteu-se num dos melhores sites brasileiros de informação. Só entre funcionários diretos, fora os colaboradores eventuais do serviço brasileiro do El País, foram efetuadas 17 demissões com a extinção do El País Brasil.

O fechamento da edição El País Brasil, justificada como “corte de despesas” para os funcionários brasileiros, ocorre justamente quando o grupo francês Vivendi, comandado pelo investidor Vincent Bollorré, passou a controlar o conjunto de fundos que administravam o jornal espanhol. O Vivendi já controla, na França, a RFM, a rede de TV Europa 1, a revista Paris Match, o grupo editorial Hachette e o grupo Stock & Larrousse. Na Espanha, além do El País, que passa a comandar, controla também a Alianza Editoral e a Edições Salvat.

