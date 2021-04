Lula está de alma lavada, diz presidente do PT

A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, diz que o ex-presidente Lula está feliz com a decisão tomada nesta quinta-feira (15) pelo STF, que confirmou o restabelecimento de seus direitos políticos, principalmente o de se candidatar a presidente da República em 2022 edit

247 - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, tal como já tinha feito a defesa do ex-presidente Lula, classificou como histórica a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quinta-feira (15) que manteve as anulações das condenações do petista na Lava Jato e o liberou para disputar as eleições de 2022.

Gleisi afirmou que Lula está feliz com a decisão, que está de alma lavada. Ela destacou que foi Lula quem resistiu, quem lutou por isso desde o início e lembrou que Lula sempre disse que não trocaria jamais sua dignidade pela liberdade.

O plenário da corte confirmou a decisão do ministro Edson Fachin de que as ações contra Lula não tratavam apenas da Petrobras e que a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, cujo titular era o ex-juiz Sergio Moro, já punido pelo STF como suspeito e juiz parcial, dizia respeito somente a processos com vinculação direta com a estatal.

A presidente do PT comemorou a recuperação do direito de Lula a se candidatar à presidência da República em 2022, mas não quis relacionar o resultado do julgamento com o lançamento da pré-candidatura de Lula à Presidência, embora isso seja dado como certo. Gleisi disse à Folha de S.Paulo que o PT ainda não discutiu a candidatura e que nem o próprio Lula discutiu isso com as lideranças e as instâncias partidárias. .

Outros dirigentes do PT também consideram que o julgamento confirmou a tese defendida pelo partido de que Lula é inocente —os processos, no entanto, serão remetidos para a Justiça Federal e poderão ainda resultar em condenações.

Para a ex-presidente Dilma Rousseff, a decisão do STF é "uma importante vitória da justiça e da democracia".

