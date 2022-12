Lula está em São Paulo para passar o Natal com familiares

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está em uma casa no bairro do Alto de Pinheiros, em São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está em uma casa no bairro do Alto de Pinheiros, em São Paulo, onde passará o Natal. Agentes da Polícia Federal fazem a segurança da rua, que, até agora, não tem bloqueios. As informações são do jornal Estado de S.Paulo.

A segurança de Lula continuará, mesmo após a posse, a cargo da Polícia Federal, devido à desconfiança do PT em torno dos militares lotados no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Eles temem que a pasta - comandada pelo general Augusto Heleno, aliado de primeira hora do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL) - tenha sofrido um processo de "ideologização".

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.