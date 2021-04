Lula está emocionado e celebrando o resultado do julgamento do STF, diz Gleisi Hoffmann

247 - A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou com Lula logo após a maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) decidir pela manutenção da parcialidade de Sergio Moro no caso do triplex.

Segundo a deputada, o ex-presidente “está emocionado” e “celebrando o resultado”, relata a colunista de O Globo, Bela Megale.

"O petista tem repetido a aliados que, com a anulação de suas condenações e a decretação da parcialidade de Moro, a Lava-Jato passou a ser um problema do ex-juiz e não mais dele. Desde que o ministro Edson Fachin suspendeu as condenações de Lula e o tornou elegível novamente, o petista intensificou suas articulações com empresários e políticos de centro, de olho em 2022."

"Espero que isso sirva de lição para que nunca mais se use o sistema judicial brasileiro para influenciar a política, que a gente aprenda com o que aconteceu" – disse Gleisi à jornalista Bela Megale.

