Lula estendeu a mão a quem quer inclusão social e desenvolvimento econômico, diz Renato Janine Ribeiro

O filósofo e ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro diz que, com o discurso histórico dessa quarta-feira (10), Lula pode receber apoio de parte da "direita não fascista", para evitar a destruição do país por Bolsonaro edit

Por Renato Janine Ribeiro, em seu Facebook - Lula me disse, numa conversa que tivemos em 2017 indo a Piracicaba, que fazer alianças não é o mesmo que conciliar.

Ele não gosta de conciliar, porque significa - resumindo - ceder sem necessidade.

Mas defende alianças, porque graças a elas vc pode ir além do que conseguiria sozinho.

Ele se considera, por isso, um homem aberto a alianças, mas não concorda com a observação - que muitos à esquerda enunciam como uma crítica a ele - de que seria um conciliador.

Evidentemente, seu discurso de ontem tem passagens duras com a mídia, com a extrema-direita, com os golpistas. Mas também estende a mão a quem quiser dois pontos principais: 1) a inclusão social, com a valorização dos trabalhadores e dos excluídos; 2) um desenvolvimento econômico que faça o Brasil realizar suas potencialidades.

Nesses dois pontos, a extrema-direita se opõe totalmente a ele, e a direita não é entusiástica. Mas a direita não fascista poderá se aproximar dele, para evitar o mal maior que é a destruição do país por B. (Dependendo dos termos, isso será aliança, não conciliação).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.