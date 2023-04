Lula exonera corregedor-geral da PRF em meio a investigação sobre bloqueios bolsonaristas nas eleições

Wendel Benevides Matos havia sido nomeado durante a administração de Jair Bolsonaro, um mês antes do segundo turno das eleições edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em meio à investigação da Polícia Federal (PF) sobre a suspeita de sabotagem eleitoral promovida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no segundo turno da eleição presidencial de 2022, o governo Lula (PT) anunciou, nesta quarta-feira (5), a exoneração de Wendel Benevides Matos, que ocupava o cargo de corregedor-geral da PRF. A informação é do jornal O Globo.

A decisão foi formalizada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União, assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa

Wendel era responsável por conduzir investigações internas na corporação e havia sido nomeado durante a administração de Jair Bolsonaro (PL), um mês antes do segundo turno das eleições. No segundo turno, a PRF realizou bloqueios e blitz em rodovias de todo o país, especialmente no Nordeste, o que dificultou o transporte de eleitores.

As investigações também apuram a conduta do ex-ministro bolsonarista da Justiça Anderson Torres. O atual ocupante da pasta, Flávio Dino, disse que há "múltiplos indícios" do envolvimento de Torres na sabotagem eleitoral .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.