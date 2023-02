Lula exonera ex-assessora amiga de Michelle e diplomata bolsonarista antimáscara

Dupla de diplomatas bolsonaristas estava rodeada de 'polêmicas' no Itamaraty e teve exoneração publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o chanceler Mauro Vieira exoneraram, nesta sexta-feira (17), uma das melhores amigas de Michelle Bolsonaro, a vice-cônsul em Orlando, Marcela Braga, e o diplomata "antivacina" Roberto Goidanich, que ocupava o cargo de cônsul-geral em Faro (Portugal). A informação é do portal Uol.

Apesar de estar até então na vice-consularia em Orlando, Marcela já foi assessora especial do gabinete pessoal da Presidência da República, posição em que trabalhava diretamente com Michelle. O Uol destaca que a amiga da ex-primeira-dama teve passagem polêmica pelo Itamaraty, "após algumas promoções de cargo, passando na frente de cerca de 200 profissionais da casa que esperavam uma evolução na carreira".

Já o ministro de segunda classe de Jair Bolsonaro também é rodeado por questionamentos. Quando esteve no comando da Funag (Fundação Alexandre de Gusmão), centro de pesquisa e debate do Ministério das Relações Exeriores, Goidanich realizou eventos e debates com "nomes polêmicos de ultra direita".

O diplomata também foi convocado para a CPI da Covid no Senado por ter feito apologia a falsos perigos envolvendo o uso de máscara durante a pandemia.

A exoneração de ambos foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (17).

