Lula fala em recriar Bolsa Família de R$ 600 e Minha Casa, Minha Vida

Petista defendeu a criação de uma política que sustente aumento do salário mínimo acima da inflação, com ganho real ao trabalhador

Metrópoles - O ex-presidente e candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu, se eleito, recriar o Bolsa Família com pagamentos de R$ 600; retomar o Minha Casa, Minha Vida; e reajustar o salário mínimo com ganho real e acima da inflação.

As declarações foram dadas ao portal Uol, nesta quarta-feira (27). Essa é a primeira entrevista do petista após a oficialização da candidatura, na última semana. Lula lidera as pesquisas de intenção de voto à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição.

“Mudar nome foi bobagem. Vamos retomar o Bolsa Família a R$ 600. Tem que levar em conta o número de pessoas por família, não pode ser igual para todo mundo”, garantiu.

Lula, ao acenar com a pauta social, ressaltou que não se trata de proposta eleitoreira, mas sim, de urgência do país.

“O Bolsa Família não era um programa eleitoral. Ele tinha 18 anos, condicionantes [para recebimento], a criança na escola, vacinada… Vamos retomar. O Brasil tem muita urgência”, concluiu.

Ainda na esteira econômica, Lula garantiu que se sair vitorioso do pleito de outubro, criará um novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mas não detalhou.









